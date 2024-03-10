Fırtına’dan gol yağmuru

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kendine geldi: 5-1. 4. dakikada Pepe'nin pasında ceza sahası içinde gelişine vuran Trezeguet'in şutu üst direkten auta çıktı. 14'te Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Markao kafayla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi: 0-1. 32'te Karagümrük, savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Bardhi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise Biraschi'ye çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından ağlarla buluştu: 1-1. 56'da Meunier sağ kanattan ortasını açtı, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

İKİNCİ YARI ŞOV YAPTI

64'te Visca sağ kanattan içeriye çevirdi, Biraschi ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-1. 70'te Pepe'nin ayağından aştığı topu iyi takip eden Trezeguet gerilerden gelişene sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 76'da Trezeguet içeri çevirdi, kaleci Sirigu'yu geçen topu Pepe boş ağlara yolladı: 4-1. 90+4'te Trezeguet'ten pası alan Umut Bozok düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 5-1.