Trabzon’a Nwakaeme müjdesi

Süper Lig'de önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürerken, eski yıldızından sevindirici haber geldi. Suudi kulübü Al Feyha'da aylar süren sakatlığını atlattıktan sonra yakın zamanda sahalara döndüğü ilk maçta 1 gol 2 asiste imza atan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, bir anda kadroya alınmamaya başlamıştı. Üst üste 3 maçta kadroda yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Kulüple ipleri koparan tecrübeli oyuncunun bordo-mavili kulübe dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.