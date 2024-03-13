Trabzonspor’da Koita iddiası

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nwakaeme'nin takıma döneceği iddia edilirken, bordomavililerin yeni bir isme daha kanca attığı belirtildi. Kanatta adam eksilten oyuncu eksikliği sorununu halletmek isteyen bordo-mavililerin rotasını Belçika'ya çevirdiği ve Saint-Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki Moritanyalı Aboubakary Koita için teklif yaptığı iddia edildi. Bu sezon 27 maçta 13 gol ve 2 asistle Belçika Ligi'nin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Koita'nın bu süreçte 171 dripling denemesi yaparken 86'sında başarılı oldu.