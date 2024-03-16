Trabzonspor’da gözler Trezeguet’te

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı sonrası 10 numaralı formaya geçen Trezeguet, son haftalara damga vurmuştu. Son 5 maçın 4'ünde skora etki eden Mısırlı yıldız, Karagümrük karşısında 1 gol, 2 asistle zirve yapmıştı. 10 numarayla coşan Trezeguet, Fenerbahçe karşısında da takımın önemli ismi olacak. 29 yaşındaki sol kanat dev derbi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'yla da özel olarak görüştü. Tecrübeli hocanın, kendisine güvenini dile getirdiği Trezeguet, derbide de takıma gol veya asist katkısı yapma peşinde.