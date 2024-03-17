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Haberler Trabzonspor Son dakika: Fenerbahçe 3-2 kazandı

Son dakika: Fenerbahçe 3-2 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 3-2'lik skorla kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

HABER MERKEZİ AA
Son dakika: Fenerbahçe 3-2 kazandı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 3-2'lik skorla kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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