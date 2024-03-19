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Haberler Trabzonspor Trabzon’da büyük maç fobisi

Trabzon’da büyük maç fobisi

HABER MERKEZİ
Trabzon’da büyük maç fobisi
Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı üç büyük maçta puan yüzü göremezken, kalesinde de yüksek sayıda gol görerek hayal kırıklığı yaşattı. Ligin ilk yarısında sadece Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş'ı evinde 3-0 ile geçerken, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'in ikinci yarısında ise ibre tam tersine döndü. Fırtına çıktığı üç maçı da kaybetti. Bordo-mavililer ilk olarak evinde Galatasaray'a karşı 5-1'lik skorla ağır bir yenilgi aldı. Trabzon daha sonra deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi son olarak da önceki gün sahasında Fenerbahçe 3-2 yenilerek yara aldı. Trabzonspor bu üç maçta kalesinde 10 gol görerek de hayal kırıklığı yarattı.
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