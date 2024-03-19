Trabzon’da büyük maç fobisi

Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı üç büyük maçta puan yüzü göremezken, kalesinde de yüksek sayıda gol görerek hayal kırıklığı yaşattı. Ligin ilk yarısında sadece Galatasaray'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş'ı evinde 3-0 ile geçerken, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'in ikinci yarısında ise ibre tam tersine döndü. Fırtına çıktığı üç maçı da kaybetti. Bordo-mavililer ilk olarak evinde Galatasaray'a karşı 5-1'lik skorla ağır bir yenilgi aldı. Trabzon daha sonra deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi son olarak da önceki gün sahasında Fenerbahçe 3-2 yenilerek yara aldı. Trabzonspor bu üç maçta kalesinde 10 gol görerek de hayal kırıklığı yarattı.