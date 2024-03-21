Doğan’dan sert çıkış

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve sonucundan çok olaylarıyla gündeme oturan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi sonrası gerginlik tırmanıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün bir basın açıklaması yaparak olaylı derbi sonrası sert bir çıkış yaptı.

'DELİKANLILIĞA SIĞMAZ'

Doğan, "Niye Trabzon'a geldiğiniz zaman tepki görüyorsunuz? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Varsa, yoksa kendi hakkınızı ön plana alıyorsunuz. Bizim Fenerbahçe yönetim kuruluyla hiçbir sıkıntımız yoktur. Seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun (ki haklıdır!) hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahil olmaması gerekir" dedi. Taraftarla saha içinde kavga eden F.Bahçe'li Oosterwolde ve Osayi Samuel'e de gönderme yapan Doğan, "Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi. Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu; sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz" dedi.