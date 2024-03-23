Trabzon’a Hırvat bek

Trabzonspor savunma hattını güçlendirmek amacıyla sol bek için de Borna Barisic'i gündeminden düşürmüyor. Karadeniz ekibinin, Glasgow Rangers'ın Hırvat sol beki ile gelecek sezon için el sıkıştığı iddia edildi. 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Barisic, takıma bedelsiz katılacak. Daha önce İtalyan devi Roma'nın da ilgisini çeken ancak teknik direktör değişikliği sonrası gündemden düşen Hırvat oyuncu, Trabzonspor'un gelecek sezonki planlarında önemli bir yer tutuyor. Karadeniz ekibi, Hırvat futbolcu ile görüşmelerini yoğunlaştırarak bu transferi tamamlama konusunda kararlı bir tutum sergilediği belirtildi.