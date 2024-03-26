Trabzon’da ilk ayrılık Pepe

Trabzonspor'da sezon başında fırsat transferi olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Nicolas Pepe, geride kalan süreçte hem sakatlıklar hem de Afrika Kupası nedeniyle ilk 11'de sadece 6 kez görev yaptı. Maliyeti 3 milyon 350 bin Euro olan Fildişili yıldızın, gelecek yıl takımda tutulması beklenmiyor. Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda topu Abdullah Avcı'ya atmış ve hocanın raporuna göre görüşme yapabileceklerini söylemişti. Pepe'yi takımda düşünmeyen bordo-mavili yönetimin bu bölgeye daha önce de 3 kez gündeme gelen Giorgis Masouras'ı transfer etmek istediği öğrenildi. 30 yaşındaki Yunan yıldızın 2 ay sonra boşa çıkacak olması nedeniyle yönetimin elini çabuk tutarak bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.