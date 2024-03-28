Trabzon’dan çifte atak

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ingiltere'de Southampton'da oynayan defans oyuncusu Duje Caleta-Car ve İskoç takımı Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu John Lundstram için çalışmalarını sürdürüyor. Olimpik Lyon'da kiralık olarak oynayan Duje Caleta-Car'ın sezon sonunda Ingiltere'ye dönmesi halinde Trabzonspor, Southampton kulübüyle görüşmelerine hızlandıracak ve İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözlesmesi bulunan Hirvat stoperi Trabzon'a getirmeye çalışacak. Fırtına, Iskoç ekibi Rangers'ta forma giyen ön libero, merkez orta saha oyuncusu Lundstram için de temasını sürdürüyor. Mayıs 2024'te İskoç takımıyla sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncu için anlaşma zemini arayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcuyu İngiltere dışına çıkarmak için ikna etmeye uğraşıyor.