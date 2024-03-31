Trabzonspor’a genç yetenek

Trabzonspor'un gündemine Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Cihan Çanak geldi. Belçika ekibi Standard Liege'in oyuncusu olan Cihan için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışırken devreye Fırtına da girdi. 19 yaşındaki futbolcunun hayalini ise Trabzonspor süslüyor. Aslen Trabzonlu olan, kulübünde 61 numaralı formayı giyen ve Instagram hesabından sadece Bordo-Mavili kulübü takip eden Cihan için kısa süre içerisinde girişimlerin başlayacağı belirtildi. U20'de Belçika Milli Takımı'nı seçen ancak U21'de Türkiye'yi tercih eden futbolcuyla Alman ekibi Borussia Dortmund da yakından ilgileniyor.