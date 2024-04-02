Trabzonspor’dan TFF’ye çok sert tepki geldi

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından dün duyurulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ile ilgili "Yolun sonu" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan sevkler korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Osayi Samuel ve Oosterwolde'nin 'saldırısını' hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; oyuncuları 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek az ceza almalarını sağlamıştır. Taraftara tekme atan Mert Müldür ve Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını meşru kılmıştır" denildi. Bordo- mavililerin açıklaması, "Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun tanımayan bu yapının görevi bırakmasını talep ediyoruz" cümlesiyle bitti.