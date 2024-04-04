Trabzonspor Konya’da güldü

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta olaylı derbide Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında moral buldu. Bordo-mavililer 19. dakikada öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 23'te Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direğe çarpan top üstten dışarı çıktı. 59'da Edin Visca'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Karadeniz temsilcisi rahatladı. 79'da Ethemi'nin pasında N'zonzi'nin şutu ağlarla buluştu ve fark 1'e indi. Ev sahibinin beraberlik için risk aldığı son dakikalarda Fountas'ın golüyle fark yeniden ikiye çıktı ve maç 1-3 bitti.