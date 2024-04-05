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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan TFF’ye protesto

Trabzonspor’dan TFF’ye protesto

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’dan TFF’ye protesto
Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde Trabzon'a dönerken, kafileyi havalimanında taraftarlar karşıladı. Takımlarına destek olan bordo-mavililer, olaylı Fenerbahçe maçıyla ilgili PFDK'nın verdiği cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Futbolcular meşaleler eşliğinde takım otobüsüne binerken taraftarlar ise 'TFF istifa', 'Adalet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu. Taraftar grubundan yapılan açıklamada, "Hak etmediğimiz cezalara maruz bırakarak bizi kirli oyunların içine çekmeye çalıştılar" ifadeleri kullanıldı.
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