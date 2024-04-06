Trabzon’un cezası dört maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, dün gündemindeki konuları karara bağladı. Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Trabzonspor kulübüne verilen 6 maç seyircisiz oynama cezası 4 maça indirildi. Yapılan açıklamada, "Olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Ligde sahasında 4 maçı kalan bordo-mavililer bu kararla cezasını bu sezon tamamlamış olacak.

1 MAÇ CEZALARI ONANDI

Olaylara karışan Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezaları onanırken, 13 biner TL de para cezası verildi. Buna göre sevklerin gecikmesi nedeniyle A.Demirspor maçında oynayan iki oyuncu, önümüzdeki hafta ligde oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.