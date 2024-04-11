Trabzon’da Eren’e Fransa kancası

Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Eren Elmalı, Nantes'ın ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Eren'i isteyen Fransızlar'ın devre arasındaki 4 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrilmişti. Ligue 1 ekibi, üçüncü kez oyuncu için Fırtına'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor ise 23 yaşındaki sol beki için 6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Trabzonspor'un eski yıldızı Yusuf Yazıcı da 2019 yılında 18.5 milyon Euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer olmuştu. Fırtına, Eren'in gitme ihtimaline karşılık Borna Barisic transferini de sonuçlandırıp önlemini almak istiyor. Hırvat sol bek, bordo-mavililerin teklifine prensipte "Evet" demişti.