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Haberler Trabzonspor Trabzon’ da Onuachu sevinci

Trabzon’ da Onuachu sevinci

Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan golcü isim takıma dönüyor.

HABER MERKEZİ
Trabzon’ da Onuachu sevinci
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 50 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile oynanan maçta sol kolunda kırık tespit edilen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, tedavisinin ardından yeniden sahalara dönüyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin, 50 günlük aranın ardından Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Onuachu, yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile oynanan lig maçlarında forma giyemedi.
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