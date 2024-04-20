Trabzonspor’un rakibi Kayseri

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. 52 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönerek hem bu iddiasını sürdürmek, hem de Sivasspor mağlubiyetini unutmak istiyor. 37 puanla 14'üncü sırada bulunan Kayserispor ise sahasında galip gelerek küme hattından uzaklaşmak istiyor. Trabzon'da sakatlıkları süren Hüseyin ve Trezequet bugünkü maçta da forma giyemeyecekler.