Trabzon’un yıldızları geliyor

TRABZONSPOR'DA Başkan Ertuğrul Doğan transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Onuachu ve Muhammed Cham için girişimlerin sürdüğünü kaydeden Doğan, sorun olmadığını kaydetti. Doğan, "Abdullah Avcı ile planlamamızı yapmıştık. 6 oyuncuyu hemen kadromuza kattık. Toplam oyuncu sayısı 11'di. Geri kalan 5 kişi ile görüşmeler sürüyor. Aksama olmasının nedeni basına yansıması. Onuachu'nun kulübü 10 milyon Euro'nun üstünde talepte bulunuyor. Oyuncuda sorun olacağını sanmıyorum. Muhammed Cham konusunda da aynı. Belli bir mesafe kat ettik. Kulüpleri aşağı inmeye başladı. Bunun dışında 3 oyuncu ile son aşamaya geldik. Taraftarımız ve camiamız rahat olsun" diye konuştu.

MEUNİER SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

TRABZONSPOR'UN sağ beki Thomas Meunier, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Sözleşmedeki sürenin dolmasına 5 dakika kala bizi üzen bir mail gönderdi. Ben de avukatlara talimat verdim, Kendisine ve gideceği kulübe dava açacağız" diye konuştu.