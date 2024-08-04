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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor’a Kamerunlu stoper

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’a Kamerunlu stoper
Trabzonspor'da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar hızla devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Macaristan kampında yaptığı detaylı analizlerin ışığında, bordo- mavililerin stoper mevkisine yönelik takviye çalışmaları sürüyor. Transfer döneminde stoper hattına Atletico Madrid'den deneyimli stoper Stefan Savic'i monteleyen bordo-mavililerin Real Valladolid'in genç stoperi Enzo Boyomo ile ilgilendiği öne sürüldü. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Trabzonspor'un, 22 yaşındaki ve 1.84 boyundaki Kamerunlu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi. Geçen sezon La Liga 2'de 38 maçta görev alan Boyomo, 1 de gol attı. Sağ ve sol stoper olarak görev yapabilen genç oyuncu, çok yönlülüğü ve savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti.
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