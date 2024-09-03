Güneşli günler

TRABZONSPOR'DA Abdullah Avcı'nın ayrılması sonrası listenin ilk sırasına çekilen Şenol Güneş, eski kulübüne dönmeye çok yakın. Tecrübeli teknik adamın dün İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların el sıkıştığı gelen haberler arasında. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 72 yaşındaki Şenol Güneş, Trabzonspor'da daha önce dört farklı dönemde teknik direktörlük yapmıştı. Güneş, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamış bir isim olarak, kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Şenol Güneş Trabzonspor ile 361 maça çıktı. Maç başına 1.94 puanlık bir performans sergileyen deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor ile 209 kez galibiyet sevinci yaşadı. 75 kez ise sahadan beraberlikle ayrılan Güneş 77 kez ise mağlubiyet yaşadı. Güneş'in ekibinin büyük oranda netleştiği takımın eski oyuncusu ve teknik adamlarından Hüseyin Çimşir'in de ekibin bir parçası olması bekleniyor

ENDİŞE VEREN SESSİZLİK

LİGİN ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen üçüncü haftadaki Kayseri karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelenen Trabzon sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yine gol sevinci yaşayamadı. Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı. Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021- 22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi. Trabzon, ligde en son geçen sezonun son haftasında Ankaragücü'nü 4-2 yendiği maçta gol sevinci yaşadı.