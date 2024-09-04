Trabzon ‘Güneş’ dedi

ABDULLAH Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile dün yaptığı ikinci görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp dün başarılı çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Daha önce Trabzonspor'u dört kez çalıştıran Şenol Güneş, bordo-mavili kulübe beşinci kez teknik direktör olarak döndü. Güneş, Trabzonspor'da ilk maçında daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş ile karşılaşacak. Tarafların bugün basın önünde resmi imzaları atması bekleniyor.