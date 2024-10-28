Trabzon’da hüsran

SÜPER Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda olmak üzere oynadığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazanarak yüzde 26'lık bir galibiyet oranında kaldı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan Trabzon, 3 maçı da kaybetti. Karadeniz ekibi 9 hafta sonunda 12 puan ile zirve yarışının uzağında kalırken Avrupa'dan da erken elendi. Trabzon, dış sahada 3 ayrı çalıştırıcı döneminde oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak 0,8 puan ortalamasında kaldı.

GÜNEŞ DE ÇARE OLAMADI

İLK iki dış saha maçından beraberlikle ayrılan Abdullah Avcı ve İhsan Derelioğlu'nun ardından Şenol Güneş de 3 deplasman maçında galibiyet hasretine son veremedi. En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe maçında 175 gün sonra kaybederek yenilmezliğini sürdüremedi.

KARADENİZ BASININDAN TEPKİLER YÜKSELİYOR

DEPLASMANDA Göztepe'ye mağlup olan bordo-mavililer ilk yenilgisini alırken ortaya konan futbol da tepki çekti. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyeti tepki içerikli başlıklarla yorumladı. Son nokta Gazetesi, "Bu forma size ağır geliyor" başlığını atarken, Taka Gazetesi ise Göztepe'nin zaferini, "İzmir'de kayıp fırtına" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Günebakış Gazetesi "Ruhsuzlar" başlığıyla oldukça sert ifade kullanırken, Karadeniz Gazetesi ise "Hepinize yazıklar olsun" manşetiyle kötü sonuca isyan etti. Ayrıca bordo- mavili taraftarlar da sosyal medyada yönetim, teknik heyet ve futbolculara yönelik sert eleştirilerde bulundular.