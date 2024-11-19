Trabzon’un Onuachu hamlesi

Trabzonsporforvet transferi için çalışmalarına hız verdi. Southampton forması giyen Paul Onuachuara transfer döneminin öncelikli hedefi olarak belirlendi. Nijeryalı yıldızın Trabzonspor'a dönmesi yönünde ciddi adımlar atılırken, oyuncunun da bordo- mavili ekibe dönmek istemesi bu transferin en büyük avantajı olarak öne çıkıyor. Southampton'da yeterince forma şansı bulamayan ve Nijerya Milli Takımı'ndan uzak kalan Onuachu, daha düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı amaçlıyor. Trabzonspor'u hala çok sevdiği bilinen 30 yaşındaki golcü, bu nedenle yeniden bordomavili formayı giyme fikrine sıcak bakıyor.