Trabzon’da 2. Doğan dönemi

TRABZONSPOR'DA dün gerçekleşen olağan gelen kurulunda başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden kulüp başkanı seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kuruldaki seçim sonrası Doğan, 3 yıl daha görevini sürdürecek. Ertuğrul Doğan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu: Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu. Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık. Trabzon'un net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 lira olduğunu açıkladı.