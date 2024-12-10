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Trabzon kritik virajda

Deplasmanda kazanamayan Karadeniz ekibi hafta sonu 22 puan önündeki Galatasaray’a konuk olacak

HABER MERKEZİ
Trabzon kritik virajda

SÜPER Lig'de haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatarak puan kayıplarını sürdüren Trabzonspor'u çok daha zorlu bir hafta bekliyor. Süper Lig'in 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada galibiyet elde edemiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

SADECE 4 PUAN TOPLADI

Karadeniz temsilcisi bu sezon dış sahada oynadığı 7 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde etmeyi başaramadı. Bordomavili ekip, dış saha randevularında kazanabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken 0,57 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 7 lig müsakabasında üç farklı teknik direktör görev yaptı. Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş dış sahada hüsran yaşayarak henüz galibiyet almadı.

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