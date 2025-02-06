Trabzon kayıp

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, ikinci hafta maçında 2. Lig ekibi İskenderunspor'a takıldı: 2-2. Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada geldi. Serdarcan Eralp'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Beşir, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 43. dakikada sağ kanattan Malheiro'nın ortasında arka direkte Sikan'ın vuruşu sonrası top, Cihan Çanak'ın önünde kaldı. Sikan'ın, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur Can Özdemir'de kaldı. 48. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Sikan, kaleci Onur Can Özdemir'i de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

50. dakikada kazanılan köşe atışında Umut Güneş'in kafa vuruşu sonrası kale önünde topu önünde bulan Batagov, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1. 55. dakikada Mehmet Manış'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Muhammet Beşir'in, kaleci Taha Tepe'yi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1. 63. dakikada Sikan'ın sol taraftan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan'ın iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 70. dakikada Sikan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.78. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Banza kafa vuruşunu yaptı. Pozisyonun devamında uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çizgide Ahmet Biler uzaklaştırdı. Maç 2-2 bitti.