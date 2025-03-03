Trabzonspor seri peşinde

SÜPER Lig'de Trabzonspor, bugün ligde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Bordo-mavililer, Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor. Karadeniz ekibi, Konya'yı mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek. Takımda yeni transfer Folcarelli ile forvet Denis Dragus dışında eksik bulunmuyor.

FIRTINA'DA GÜNDEM BONDARENKO

ABZONSPOR gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürürken gündemine son olarak yeniden Artem Bondarenko geldi. Bordo-mavili ekip ara dönemde Shakhtar'dan kadrosuna katamadığı orta saha için Ukrayna ekibiyle yeniden temaslara başladı.