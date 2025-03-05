Trabzon gurbette yokları oynuyor

TRENDYOL Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 kaybederek ligde çıktığı 12 deplasman maçının hiçbirinde galibiyet alamayan Trabzonspor, deplasmanda yokları oynuyor. Aynı seriyi en son 1985'te 14 maçla yaşayan bordo- mavililer, bu tarihten sonraki en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor. Karadeniz ekibi, son deplasman galibiyetini geçen sezon Başakşehir'e karşı almıştı. Dış sahada hanesine sadece 5 puan yazdıran ve 31 puan yitiren Trabzon, 0,41 puan ortalaması yakaladı. Bordo- mavililer taraftarı önünde ise 27 puan toplayarak, maç başına 2,25'lik bir puan ortalaması elde etti.