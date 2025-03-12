Trabzon’da Tekke imzaladı

TRABZONSPOR'DA Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Fatih Tekke, resmi sözleşmeyi imzaladı. Dün sabah saatlerinde kente gelen ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan deneyimli teknik adam, daha sonra Papara Stadı'na geçerek imza törenine katıldı. Tekke için düzenlenen imza törenine başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş de katıldı. Boş mukaveleyi imzalayan Tekke, "Yuvamıza geri döndük. Gel dediler geldim. Sözleşmenin kaç yıllık olacağını bilmiyorum" dedi. Son alınan bilgilere göre ise sözleşmenin 5 yıllık olduğu öğrenildi. Sportif direktörlük teklifi yapılan Güneş ise "Şuan bir görevim yok. Sahada olmayacağım. Ancak saha dışında Trabzon için her şeyi yapacağım" diye konuştu. Tekke ise sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Büyüğüm ve hocam, Şenol hocam hep burada yanımızda, arkamızda, başımızda olması çok değerli. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce takımla birlikte antrenmana çıkmak istiyorum. 1 dakika bile kaybetmek istemiyorum."