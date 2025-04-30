Trabzonspor’un gençleri iz bıraktı

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya yenilerek 2. olmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz, Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor, Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz, Ekspres: Teşekkürler çocuklar.