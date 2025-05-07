36. haftada maçlar pazar aynı saatte

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8'i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor- Atakaş Hatayspor maçı olacak. Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle: 18 Mayıs Pazar: Samsunspor-Sivasspor, Antalyaspor-Gaziantep FK, Çaykur Rizespor-Göztepe, Kasımpaşa- Rams Başakşehir, Bodrum FK-Trabzonspor, Galatasaray-Kayserispor, Fenerbahçe-Eyüpspor, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş.