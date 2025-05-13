Trabzon kupaya odaklandı

LIGDE Galatasaray mağlubiyetini çabuk unutan Trabzonspor, tüm enerjisini ve motivasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi. 14 Mayıs'ta yine Cim-Bom ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, kupayı 10. kez müzelerine götürmek istiyor. Bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan ve lige çok erken havlu atan Karadeniz ekibi, en azından Ziraat Türkiye Kupası'nı elde ederek, sezonu boş geçmek istemiyor.

Geçen sezon da Beşiktaş'a 3-2 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrılan Trabzonspor, bu kez gülen taraf olmayı amaçlıyor. Galatasaray karşısında ligde iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak skor konusunda amaçlanana ulaşamadıklarını dile getiren Teknik Direktör Fatih Tekke, "Finale daha güçlü ve daha cesur çıkacağız. Finali kazanmak ve kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan Fırtına, bu sezon büyük maçlarda aradığını bulamadı.

GEÇMİŞİ MUMLA ARIYOR

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili Karadeniz ekibi, bu sezon 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.