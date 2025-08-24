Trabzon’un rakibi Antalya

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bordo-mavililer sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz olacak.

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, ev sahibi avantajıyla Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İlk hafta Kasımpaşa'yı 2-1, geçen hafta da Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen konuk ekip Antalyaspor da galip gelerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

NWAKAEME FORMA GİYEMEYECEK

KARADENİZ ekibinde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak. İki takımın geçen sezonun ikinci yarısında Antalya'da oynadığı maçtan Trabzon 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

