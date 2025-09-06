Trabzonspor’da rota Manchester

TRABZONSPOR, Uğurcan Çakır'ın rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışına girdi. Fırtına'nın gündeminde İngiltere'nin Manchester kentinden iki kaleci var. Karadeniz ekibi, Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ile Manchester United'ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin, Ortega transferinde çok daha olumlu adımlar attığı belirtiliyor.

ERNEST MUÇİ SÜRPRİZİ

BU arada bordo-mavililer dün sürpriz bir hamle ile Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi için siyahbeyazlılarla anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği oyuncunun 1 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyeceği kaydedildi. Anlaşma gereği Karadeniz ekibi Muçi'nin maşını karşılayacak.