Trabzonspor’un konuğu Kayseri

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor. Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, bugünkü mücadelede yer almayacak.