Trabzon doludizgin

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek son haftaların en farklı skoruna imza attı. Bordo-mavililer, bu galibiyetle Süper Lig tarihinde rakibine karşı elde ettiği en farklı galibiyeti egale etti. Trabzonspor, Kayserispor karşısında daha önce Nisan 2018 (4-0) ve Aralık 2019'da (6-2) da 4 farklı galibiyetler almıştı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip, rakibine karşı üçüncü kez 4 farklı skorla sahadan galip ayrıldı. Trabzonspor, Kayserispor karşısında aynı zamanda bu sezonki en üretken maçını oynadı.

İSTASTİSTİKLERDE ZİRVEDE

Fatih Tekke yönetiminde hücum hattında dikkat çeken bir gelişim gösteren bordo-mavililer, teknik adamın göreve gelişinden bu yana en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı geride bırakarak dolu dizgin bir görüntü sergiledi. Son üç lig maçında toplam 29 isabetli şut üreten Trabzonspor, bu süreçte rakip kalelere 12 isabetli şutu Kayserispor'a karşı, 11'ini Karagümrük'e, 6'sını ise Gaziantep FK karşısında kaydetti. Kaleci Onana'dan dev performans

TRABZONSPOR'UN

Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla alkış topladı. Karşılaşma boyunca toplam yedi kurtarış yapan Onana, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Onana'nın gol yemeden en fazla kurtarış yaptığı maçlar arasında Liverpool (8 kurtarış, Aralık 2023) ve Vitesse (7 kurtarış, Eylül 2018) mücadeleleri de yer alıyor. Kamerunlu file bekçisi, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası İngiliz ekibi M.United'tan Trabzonspor'a yaz döneminde gelmişti.