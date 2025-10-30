Zeki Çelik için Real Madrid iddiası

REAL Madrid'de sakatlığı bulunan sağ bek Daniel Carvajal, ameliyat oldu ve bir süre sahalardan uzak kalacak. İspanyol devinde Carvajal ile ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Defensa Central'te yer alan habere göre, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Zeki Çelik, menajerler tarafından Real Madrid'e önerildi. Real Madrid ise Carvajal'in sakatlığına rağmen transfer konusunda herhangi bir karar vermedi. Roma da sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak istiyor. Zeki Çelik, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İtalyan ekibinde mutlu olduğunu dile getirmişti. Roma'da bu sezon 10 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 asist yaptı.