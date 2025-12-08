Trabzonspor’a kötü haber! O isimler Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, İzmir'de aldıkları 3 puan ile ligde ikinci sıraya yükseldi.
TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi. Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.
Trabzonspor'un ilk 11'inde şu oyuncular yer aldı: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Ernest Muçi, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, ligde oynadığı son 3 maçta 5 kez ağları havalandırmayı başardı. Ernest Muçi, Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta da 2 gol atarak iyi performansını sürdürdü.
İKİ KÖTÜ HABER
Trabzonspor'un Göztepe ile karşılaştığı maçta bordo-mavili takıma iki kötü haber geldi. Fırtına'da Nijeryalı yıldız, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Onuachu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Kırmızı kart gören Wagner Pina da Fırtına'nın evinde ağırlayacağı Beşiktaş karşılaşmasında şans bulamayacak.
Pina, ceza sahası yayı önünde Juan'a arkadan yaptığı faul nedeniyle bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pina'nın pozisyonu öncesi yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü de paylaşıldı.