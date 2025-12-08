Trabzonspor’a kötü haber! O isimler Beşiktaş maçında yok





TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi. Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

Trabzonspor'un ilk 11'inde şu oyuncular yer aldı: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.