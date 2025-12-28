Trabzonspor’da gündem stoper

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Trabzonspor, savunmaya hamle yapmak için girişimlerine hız verdi. Bordo-mavililerin, 1. Lig ekibi Sivaspor'un sol ayaklı stoperi Emirhan Başyiğit için temasta olduğu ileri sürüldü. 20 yaşında 1.90 boyundaki Emirhan Başyiğit'le Trabzonspor'un dışında Süper Lig'in iddialı ekipleri Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

TERCİHİ KARADENİZ OLACAK

Ancak genç oyuncunun tercihini Trabzonspor'dan yana kullanacağı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sivasspor'da 12 kez 1'inci Lig maçına çıkan Emirhan Başyiğit, 3 gol kaydetti. Milli takımların alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen genç yeteneğin piyasa değeri 450 bin Euro olarak gösteriliyor. Emirhan'ın Sivasspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.