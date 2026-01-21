Trabzon’da Pina’ya Brezilya kancası

TRABZONSPOR'UN 23 yaşındaki sağ beki Wagner Pina'ya Brezilya'dan kanca geldi. Genç oyuncunun, Vasco da Gama'nın radarına girdiği öğrenildi. Brezilya ekibinin kurmaylarının bordo-mavili kulüple temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama talebini iletildiği belirtildi. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydedilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Yeşil Burun Adaları millî takımında da görev yapan Wagner Pina'nın, Trabzonspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

İÇ VE DIŞ SAHADA 19'AR PUAN

SÜPER Lig'de geride kalan 18 haftada elde ettiği 38 puanın yarısını iç sahada, diğer yarısını ise deplasman maçlarında elde etti. Evinde 19 puan toplayan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesi veren G.Saray ve F.Bahçe ile birlikte sahasında mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri oldu. Deplasman maçlarında da etkili bir performans ortaya koyan Trabzon, 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı ve evinde olduğu gibi deplasmanlarda da 19 puanı hanesine yazdırdı.