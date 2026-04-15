Trabzonspor’da büyük değişim

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda istediği istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, aradan geçen bir yıllık dönemde büyük bir değişime imza attı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan, ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile devam eden Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon yaşadığı kötü dönemin ardından yeniden yapılanmaya giderek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oldu. Rakiplerinin aksine genç ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli bir kadro kurarak zirve yarışında iddialı konuma geldi. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i 51 puan ile 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 29. haftanın tamamlanmasıyla birlikte 64 puana ulaşan Trabzonspor, sezon tamamlanmadan, geçtiğimiz sezona 13 puan fark atmış durumda ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.