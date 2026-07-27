Trabzonspor’a tangocu dinamo

Trabzonspor
, yeni sezon kadro planlamasında orta saha rotasyonunu farklı özelliklere sahip bir futbolcuyla genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin mevcut kadrodaki oyuncuların durumunu değerlendirdiği süreçte, Arjantin
temsilcisi Boca Juniors
'ta forma giyen 21 yaşındaki Milton Delgado'nun yeniden transfer listesine girdiği öğrenildi. 1,66 metre boyundaki Milton Delgado, orta sahanın 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Delgado transferinin önündeki temel konu, bordo-mavililerin yabancı oyuncu kontenjanındaki mevcut durum oldu. Bordo-mavili yönetimin Arjantinli futbolcu için somut girişimde bulunabilmesi adına kadrodaki yabancı oyunculardan en az biriyle yollarını ayırması gerekiyor. Trabzonspor'un öncelikle kadrodan yapılacak çıkışları sonuçlandırması, ardından Delgado'nun kulübü ve temsilcisiyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.