Trabzonspor’da Muçi’ye çifte talip

Trabzonspor
'un yıldız oyuncusu Ernest Muçi
'nin Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdiği iddia edildi. Serie A temsilcisi Napoli ile Premier Lig ekibi Aston Villa
'nın, 24 yaşındaki Arnavut futbolcu için bordo-mavili yönetimle temasa geçtiği öne sürüldü. Karadeniz ekibinin, hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Muçi için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği kaydedilirken, teknik direktör Fatih Tekke'nin ise oyuncunun yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğü ve takımda kalmasını istediği ifade edildi. Taraflar arasındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan Yeşilburun Adalı Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin
'e attığı gol, Dünya Kupası'nın turnuvanın golü seçildi.