Bodrum-Trabzon hattı

Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü
, Süper Lig
temsilcisi Trabzonspor
'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşilbeyazlılar orta saha Boran Başkan ve defans Ali Şahin Yılmaz'ı resmen renklerine bağladı. Kulüpten Boran ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha Boran Başkan, bordo-mavili formayla A Takım seviyesinde resmi maç tecrübesi yaşarken, Trabzonspor U19
takımında çıktığı 55 resmi karşılaşmada 12 gole imza atmıştır" ifadelerini kullanıldı. Bir diğer yeni transfer Ali Şahin Yılmaz ile ilgili olan açıklamada ise "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ali Şahin Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz, kariyerinde Trabzonspor ve İstanbulspor
formalarını giydi. Bordo-mavili ekibin U19 takımında 52 resmi maçta görev alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise İstanbulspor'da kiralık olarak geçirdi. Ayrıca Türkiye U19, U20 ve U21 Milli Takımlarında ay-yıldızlı formayı da başarıyla temsil etti. Yeni yolculuğunda yeşilbeyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK
ailesine hoş geldin diyoruz"cümleleri sarfedildi.