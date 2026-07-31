Trabzonlu Onuralp olimpiyat yolcusu

Trabzonspor
'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan
, 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda mücadele edecek U-23 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Bordo-mavili kulübün onay verdiği genç file bekçisi, gelecek ay başlayacak milli takım kampına katılacak. Olimpiyat elemelerinde forma şansı arayacak olan Çevikkan'ın, bu süreçte uluslararası deneyim kazanarak gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Genç kalecinin Trabzonspor altyapısından yetişerek A takım seviyesine yükselmesi, bordo-mavili kulübün kaleci gelişim planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milli takım programı nedeniyle genç kalecinin Trabzonspor'un bazı Süper Lig
ve Türkiye Kupası
karşılaşmalarını kaçırabileceği belirtildi.