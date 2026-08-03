Trabzon'da Salah tamam

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer piyasasını sarsacak tarihi bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, Liverpool ile yollarını ayıran dünya yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Daha önce Beşiktaş ile mali şartlarda ortak noktada buluşamayan 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat için resmi girişimleri hızlandıran Karadeniz ekibi, transfer sürecinde dev bir adım attı. Trabzonspor'un, tecrübeli yıldıza yıllık 17 milyon Euro maaş ve başarı bonuslarını içeren 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Temsilcisi Ramy Abbas'ın sunulan şartları Salah'a iletmesinin ardından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar prensip el sıkıştı.
ÖNCE İSTANBUL'A GELECEK
Yapılan anlaşma detaylarında forma satışlarından pay maddesinin yer almadığı, ancak Adidas ile yürütülecek ticari iş birlikleri için ayrıca özel bir görüşme maratonunun gerçekleştirileceği ifade edildi. Transferde son hukuki pürüzlerin giderilmesinin ardından Mısırlı süperstarın Türkiye programı da netleşti. Mohamed Salah'ın, Amr Diab konseri için öncelikli olarak İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki hafta ise Trabzon'a geçerek kendisini bordo-mavili renklere bekleniyor. Samsunspor, Kevin Carlos için devrede anlaşıldı- Mohamed ton Liverpool gibi kulüpler de ilgilenmişti.
Transfer henüz resmiyet kazanmasa da MLS ekibi Colorado Rapids ile Hull City arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Genç savunmacının transferinin tamamlanması halinde, mevcut durumda Premier Lig'de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacağı belirtildi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da kulübün Lucas Herrington ile ilgilendiğini doğruladı. bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.