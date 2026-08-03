Haberler Trabzonspor Trabzon'da Salah tamam Trabzon'da Salah tamam Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun Türkiye’ye geleceği tarih de belli oldu. HABER MERKEZİ













Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer piyasasını sarsacak tarihi bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, Liverpool ile yollarını ayıran dünya yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Daha önce Beşiktaş ile mali şartlarda ortak noktada buluşamayan 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat için resmi girişimleri hızlandıran Karadeniz ekibi, transfer sürecinde dev bir adım attı. Trabzonspor'un, tecrübeli yıldıza yıllık 17 milyon Euro maaş ve başarı bonuslarını içeren 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Temsilcisi Ramy Abbas'ın sunulan şartları Salah'a iletmesinin ardından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar prensip el sıkıştı.





ÖNCE İSTANBUL'A GELECEK

Yapılan anlaşma detaylarında forma satışlarından pay maddesinin yer almadığı, ancak Adidas ile yürütülecek ticari iş birlikleri için ayrıca özel bir görüşme maratonunun gerçekleştirileceği ifade edildi. Transferde son hukuki pürüzlerin giderilmesinin ardından Mısırlı süperstarın Türkiye programı da netleşti. Mohamed Salah'ın, Amr Diab konseri için öncelikli olarak İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki hafta ise Trabzon'a geçerek kendisini bordo-mavili renklere bekleniyor. Samsunspor, Kevin Carlos için devrede anlaşıldı- Mohamed ton Liverpool gibi kulüpler de ilgilenmişti.