HaberlerTrabzonspor SON DAKİKA... Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile mutlu sona ulaştı
SON DAKİKA... Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile mutlu sona ulaştı
Süper Lig'de ezber bozan transfer operasyonu: Trabzonspor, dünya yıldızı Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı.
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Son dakika haberleri... Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Yunus Emre Sel'in haberine göre Fırtına, Mısırlı yıldız ile anlaşma sağladı.