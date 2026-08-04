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Haberler Trabzonspor SON DAKİKA... Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile mutlu sona ulaştı

SON DAKİKA... Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile mutlu sona ulaştı

Süper Lig'de ezber bozan transfer operasyonu: Trabzonspor, dünya yıldızı Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı.

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SON DAKİKA... Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile mutlu sona ulaştı
Son dakika haberleri... Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Yunus Emre Sel'in haberine göre Fırtına, Mısırlı yıldız ile anlaşma sağladı.
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