Trabzonspor hız kesmiyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen bordomavililerde, Mohamed Salah isminin ardından şimdi de kulüp tarihinin son yıllardaki en unutulmaz golcülerinden Alexander Sörloth yeniden gündeme geldi. İspanyol basını ve Türkiye'deki transfer kaynaklarında yer alan iddialara göre Karadeniz ekibi, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcünün transfer şartlarını araştırırken, oyuncunun durumu için ilk temasların kurulduğu öne sürülüyor. Aynı haberlerde Atletico Madrid'in de gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Ancak şu ana kadar taraflardan resmi bir açıklama yapılmış değil.

GOL KRALI OLMUŞTU

Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarının hafızasında özel bir yere sahip. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Norveçli yıldız, çıktığı 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asist üreterek Süper Lig'de gol krallığına ulaşmış, takımını Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan en önemli isimlerden biri olmuştu. Trabzonspor'daki performansının ardından Leipzig'e transfer olan Sörloth, daha sonra Real Sociedad, Villarreal ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyerek kariyerini üst seviyede sürdürdü. Kariyeri boyunca güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği, bitiriciliği ve ceza sahasındaki yüksek gol sezgisiyle öne çıkan 30 yaşındaki forvet, Avrupa'nın önemli liglerinde 400'ün üzerinde resmi maçta 170'in üzerinde gol katkısı sağlayarak istikrarlı performansını sürdürdü.