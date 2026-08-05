Trabzon’a genç orta saha

Trabzonspor, yaz transfer döneminde yaptığı satışlarla bütçesini güçlendirirken kadrosunu takviye etmeye de devam ediyor. Bordomavililerin orta saha rotasyonunu genişletmek için Salzburg forması giyen Soumaila Diabate'yi gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, 21 yaşındaki ön liberonun transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Mali asıllı futbolcu, ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Salzburg ve kiralık olarak forma giydiği FC Blau-Weilig Linz'de toplam 30 resmi maça çıkan Diabate, 1 asistlik katkı sağlarken savunma yönü, top kazanma becerisi ve fizik gücüyle ön plana çıktı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Genç oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon Euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor'un transferde elini güçlendiren en önemli detaylardan biri ise Diabate'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç

yabancı" kriterine uyuyor olması. Ayrıca oyuncunun Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Mukavelesinin son yılına girecek olması nedeniyle bordo-mavililerin uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi. Olası görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.